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В Иране показали обслуживание подсанкционного самолета "Аэрофлота": кадры

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Пятница 05 мая 2023 15:46
В Иране показали обслуживание подсанкционного самолета "Аэрофлота": кадры Фото: Обслуживание самолета "Аэрофлота" в Иране (скриншот с видео Mahan Air)
Автор: Ольга Маджумдар

Иранская авиакомпания Mahan Air показала видео обслуживания самолета российского "Аэрофлота". Это авиалайнер западного производства Airbus A330-300, который из-за санкций невозможно ремонтировать официально.

Местные авиаторы научились обслуживать самолеты своими силами, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей истории отправила самолет в Тегеран, чтобы иранские специалисты выполнили на нем тяжелое техническое обслуживание.

После вторжения России в Украину Евросоюз и США наложили на российскую авиацию санкции, по которой самолеты западного производства невозможно обслуживать в официальных сервисных центрах. Из-за этого "Аэрофлот" потерял возможность официально получать запчасти для самолетов западного производства Airbus и Boeing.

Иран находится под санкциями десятки лет, поэтому местные авиаторы научились обслуживать самолеты своими силами и наладили каналы поставки неофициальных запчастей.

Авиалайнер "Аэрофлота" прибыл в Иран 5 апреля 2023 года для тяжелого технического обслуживания C-check, отмечается в описании к видео. Этот тип обслуживания самолеты обычно проходят раз в несколько лет.

Фото: Осмотр самолета "Аэрофлота" в Иране (скриншот с видео Mahan Air)

На видео видно, что самолет сверху покрыт пленкой и находится в ангаре среди других авиалайнеров Mahan Air. С Airbus A330-300 сняты элементы обшивки в нижней части фюзеляжа, а иранские техники осматривают двигатели.

В начале апреля сообщалось, что A330-300 "Аэрофлота" должен был пройти в Иране обслуживание стоек шасси. Сначала авиакомпания планировала заказать работы у гонконгской компании HAECO, но западные санкции сделали невозможным выполнение техобслуживания.

Напомним, мы писали, что российские самолеты летают без кусков обшивки на крыле.

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