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Ракети КНДР можуть досягти Європи, - німецька розвідка

НовиниПолітика    19.03.2018 - 15:58
Фото: Кім Чен Ин оглядає водневу бомбу (kcna.kp)
Фото: Кім Чен Ин оглядає водневу бомбу (kcna.kp)

Німецька розвідка оприлюднила дані про ракети КНДР на закритій зустрічі з Бундестагом

Балістичні ракети Північної Кореї (КНДР) можуть досягти території Німеччини та всієї Європи. Про це повідомила Федеральна служба розвідки (BND) Німеччини, передає Bild.

На закритій зустрічі віце-президент BND Оле Діль на цьому тижні поінформував членів Бундестагу, що можна з упевненістю сказати, що Північна Корея може тепер "досягти Європи і Німеччини своїми ракетами".

Однак Діль також зазначив, що переговори між Південною та Північною Кореєю є ознакою розрядки.

Нагадаємо, на початку березня 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією з Південної Кореї, на якій заявив про бажання поліпшення відносин між країнами.

Незабаром про намір зустрітися з Кім Чен Ином заявив президент США Дональд Трамп. Трамп вважає, що Північна Корея буде дотримуватися своїх обіцянок не проводити нових ракетних випробувань. КНДР не проводила ядерних випробувань з листопада 2017 року.

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Теги: КНДР
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