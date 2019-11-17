США та Південна Корея відклали військові навчання через КНДР

Сполучені Штати Америки та Південна Корея відклали проведення спільних військових навчань, запланованих в листопаді, через невдоволення з боку Північної Кореї (КНДР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр оборони США Марк Еспер, Вашингтон та Сеул домовилися відкласти навчання військово-повітряних сил для підтримки прагнення КНДР до мирного врегулювання ситуації на Корейському півострові.

"Я не розглядаю це як поступку. Я бачу в цьому добросовісну спробу ... для забезпечення миру", - наголосив глава Пентагону.

Крім того, Еспер закликав Пхеньян повернутися за стіл переговорів без попередніх домовленостей.

"Ми закликаємо КНДР продемонструвати ту ж саму добру волю, що і зважене рішення про проведення тренувань, маневрів та випробувань", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пхеньян звернувся до Вашингтону з закликом скасувати проведення спільних військових навчань з Південною Кореєю. У КНДР наголошували, що спільні навчання можуть стати причиною погіршення положення на Корейському півострові.

Напередодні, в КНДР звинуватили США у посиленні конфронтації через заплановані військові навчання з Південною Кореєю. В північнокорейському МЗС заявляли, що проведення військових навчань на Корейському півострові може поставити за загрозу дипломатичний процес.