США та Південна Корея почали військові навчання

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У цьому році проведуть менш масштабні навчання, ніж зазвичай

Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали спільні військові навчання, які цьогоріч менш масштабні, ніж зазвичай. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що навчання під назвою "Альянс" будуть проводити до 12 березня.

Планується, що вони замінять маневри Key Resolve та Foal Eagle та сфокусуються на стратегічному, операційному й тактичному аспектах військових операцій.

Зазначимо, що Міністерство оборони США повідомило, що Штати та Південна Корея вирішили не проводити Key Resolve та Foal Eagle для зниження напруги та аби "підтримати дипломатичні спроби для досягнення завершення денуклеаризації на Корейському півострові". При цьому деякі західні чиновники висловили занепокоєння через припинення навчань, заявивши, що це може знизити військову готовність у випадку чергового загострення відносин із Пхеньяном.

Штати та Південна Корея понад десять років проводили маневри за участю тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора анонсувалося, що Вашингтон і Сеул замість скасованих навчань Key Resolve і Foal Eagle проведуть спільні військові навчання під назвою "Альянс".

Як писало РБК-Україна раніше, Сполучені Штати Америки та Південна Корея вирішили припинити спільні військові навчання Key Resolve і Foal Eagle з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

Так, 27 лютого у в'єтнамському Ханої відбувся саміт лідерів США та Північної Кореї. Однак він завершився достроково, оскільки сторони не змогли досягти згоди в питанні денуклеаризації півострова.

Пізніше стало відомо, що причиною провалу переговорів між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином могла стати вимога США закрити секретну базу зі збагачення урану, яка знаходиться поблизу Пхеньяну.