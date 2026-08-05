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США уже сегодня готовятся объявить о сделке по Ормузскому проливу с Ираном, - Axios

06:45 05.08.2026 Ср
2 мин
Что известно об условиях сделки?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

США, Иран и Оман близки к достижению промежуточного соглашения о возобновлении работы Ормузкого пролива. Вашингтон планирует объявить о сделке уже сегодня в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным двух региональных источников, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном, которое может быть продлено.

В то же время сделка удовлетворит некоторые требования Ирана об усилении контроля над движение судов в проливе, чего до войны не было. Документ предусматривает следующие пункты:

  • весь приток судов через пролив в Персидский залив будет осуществляться по северному маршруток через иранские воды;
  • весь исходящий трафик через пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном;
  • в течение 60-дневного периода плата за проход и другие сборы взиматься не будут;
  • стороны обязуются в течение 30 дней приступить к разминированию морской минной разделительной полосы пролива;
  • после освобождения разделительной полосы она будет использоваться для въездного и выездного движения в соответствии с условиями постоянного соглашения, которое будет согласовано между Оманом и Ираном.

По данным региональных источников, кроме переговоров между Оманом и Ираном, посредниками выступали еще и официальные лица Катара, Пакистана и Саудовской Аравии.

Белый дом в свою очередь тоже принимал активное участие в переговорах. В последние дни состоялись несколько телефонных разговоров между спецпослаником Трампа Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.

Два иранских чиновника сообщили, что Арагчи на этих выходных согласился на сделку, но ему еще необходимо одобрение Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и Высшего совета нацбезопасности.

По словам представителя США и регионального источника, во вторник руководство Ирана завершило процесс утверждения сделки.

Что еще известно

Напомним, пару суток назад президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть "последний шанс", чтобы заключить соглашение с Вашингтоном. Он отметил, что стороны ведут переговоры.

Кроме того, вчера глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что стороны находятся в шаге от мирной сделки, если согласуют контроль над Ормузским проливом.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив