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США вийдуть з ВООЗ в липні 2021 року

Вашингтон, Четвер 03 вересня 2020 16:32
США вийдуть з ВООЗ в липні 2021 року
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати покинуть Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) в липні 2021 року. У планах США - відкликати своїх представників зі штаб-квартири та інших офісів організації.

Про це повідомив державний секретар США Майк Помпео в Twitter.

"Сьогодні Адміністрація Дональда Трампа продовжує просуватися вперед з виходом США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ не змогла терміново провести необхідні реформи, починаючи з демонстрації своєї незалежності від Комуністичної партії Китаю", - написав він.

При цьому він зазначив, що США визначать альтернативних партнерів-виконавців та нададуть їм цільове фінансування для захисту здоров'я і безпеки американців і порятунку життів у всьому світі.

Нагадаємо, в кінці травня Дональд Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

Додамо, розриву відносин з ВООЗ передував відмову Вашингтона від фінансування організації.

На початку липня Дональд Трамп повідомив Конгрес про вихід США з ВООЗ.

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