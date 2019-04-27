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США виявили недоліки у вирішенні СОТ щодо Росії та України

Новини » Економіка    27.04.2019 - 10:22
США виявили недоліки у вирішенні СОТ щодо Росії та України
Ілюстративне фото (flickr.com/World Trade Organization)

США вважають, що СОТ вирішила транзитний спір з порушенням міжнародного права

В уряді США вважають, що рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзитної справи між Росією та Україною має серйозні недоліки. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в американських урядових колах.

Відзначимо, напередодні набуло чинності рішення третейської групи СОТ, яка визнала правомірним обмеження Росії на транзит української продукції до третіх країн. За словами джерела в уряді США, рішення було "передчасним і не відповідало стандартам міжнародного права".

"Дане рішення є непереконливим і проблематичним з об'єктивних причин", - підкреслив він.

Як пише Reuters, Вашингтон звернув увагу на це рішення через те, що воно є першим пов'язаним з питаннями національної безпеки, яке лежить в основі запровадження США мит на імпорт сталі та алюмінію.

Нагадаємо, на початку квітня Світова організація торгівлі стала на бік РФ в транзитній справі з Україною. Організація визнала правомірність російських санкцій щодо транзиту українських товарів в Казахстан і Киргизію.

1 січня 2016 року Росія у відповідь на міжнародні санкції ввела заборону на транзитні автомобільні і залізничні перевезення з України, а також на транзит товарів, які включені до санкційного списку.

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