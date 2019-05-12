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Помпео розповів про заходи США на випадок агресії Ірану

Новини » Політика    12.05.2019 - 09:58
Помпео розповів про заходи США на випадок агресії Ірану
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

За словами Помпео, Вашингтон готовий до консультацій з Тегераном

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео розповів, що США готує заходи на випадок агресії з боку Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомив Помпео, Вашингтон посилює американські війська на Ближньому Сході на випадок, якщо Іран спробує завдати збитків інтересам США в Іраку, Афганістані чи Ємені. Проте Помпео додав, що США готові до консультацій з Тегераном.

"Ми вжили необхідних заходів, щоб зміцнити, наскільки це можливо, нашу безпеку в регіоні", - розповів держсекретар США.

Він зазначив, що в разі агресії з боку Ірану, Сполучені Штати "будуть готовими дати належну відповідь". Помпео наголосив, що метою Вашингтону є не війна, а зміна поведінки іранської влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відмовився від переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив заступник командувача Корпусу вартових революції Ядолла Джавані.

Раніше, Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості. Указ стосується виробництва сталі, алюмінію, міді і заліза в Ірані. Обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників і власників виробництва металів в цій країні, так і проти тих, хто торгує іранським металами.

Загострення у відносинах між Вашингтоном та Тегераном пов'язане з недавньою заявою керівництва Ірану про відмову дотримуватися деяких зобов'язань в рамках ядерної угоди.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранМайк Помпео
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