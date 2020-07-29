США виведуть з Німеччини близько 12 тисяч військових, половина залишиться в Європі

Сполучені Штати виводять з Німеччини 11,9 тисячі військовослужбовців. При цьому частина з них залишиться у Європі та їх перекинуть ближче до кордонів Російської Федерації.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час брифінгу.

За словами Еспера, в Штати повернеться приблизно 6,4 тисячі військовослужбовців з числа виводяться з ФРН, близько 5,6 тисячі - будуть передислоковані в Італію та Бельгію.

При цьому він зазначив, що частина з тих військових, що залишаться в Європі, перемістять на схід і в район Чорного моря - щоб посилити стримування Росії і забезпечити безпеку на південно-східному фланзі.

Глава Пентагону уточнив, що США можуть в майбутньому розмістити додаткові сили в Польщі та країнах Балтії.

Нагадаємо, в червні президент США Дональд Трамп анонсував висновок частини американського контингенту з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

Після цього він оголосив, що частина американських військових з Німеччини перекинуть в Польщу для стримування Росії.

Рішення про виведення американського контингенту з Німеччини було офіційно затверджено Трампом 1 липня.