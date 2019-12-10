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У США виступили за приєднання до переговорів по Донбасу

Новини » Політика     10.12.2019 - 09:49
У США виступили за приєднання до переговорів по Донбасу
Фото: Рон Джонсон (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сенатор Джонсон вважає, що Америка повинна приєднатися до врегулювання конфлікту на Донбасі

США обов'язково повинні брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Про це сенатор-республіканець Рон Джонсон заявив коментарі "Голосу Америки".

Джонсон розповів, що президент США Дональд Трамп вважає, що "Україна це більше європейське питання".

"Безумовно, Америка повинна приєднатися до врегулювання конфлікту. Але один з тез, яке постійно говорить президент Трамп - Україна це більше європейське питання. Постійно в розмові зі мною про свої тривоги по Україні, свої застереження і підтримку він говорив, що намагався натиснути на Європу, щоб вона робила більше (щодо України). Але це не означає, що Америка повинна нічого не робити", - сказав він.

Нагадаємо, вчора відбулася нормандська зустріч. Лідери чотирьох країн домовилися провести ще одну зустріч. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Один з представників делегації України - голова МВС Арсен Аваков заявив, що українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть ОРДЛО.

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