США високо оцінили роботу МВС України щодо забезпечення демократичних виборів

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Міністерства внутрішніх справ України у забезпеченні прозорих і демократичних виборів у Верховну раду. Про це повідомляє пресс-служба МВС.

За словами Тейлора, підрозділів системи МВС в черговий раз, як і під час виборів президента України, продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних і прозорих позачергових парламентських виборів.

"Я ще раз віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України і всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу у передвиборчий період та в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", - заявив Тейлор.

Крім того, тимчасовий повірений зазначив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил. Зокрема, посилена робота Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб дозволила громадянам України вільно і прозоро висловити свої політичні уподобання, переважно, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки привітали Україну з проведенням демократичних парламентських виборів і запевняють у співпраці з новою владою.