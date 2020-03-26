Fitch Ratings погіршило прогноз щодо банківського сектору України

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Зниження економічної активності негативно впливає на банки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило на негативний прогноз щодо банківського сектору семи пострадянських країн, включаючи Україну. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, економічний тиск, викликане поширенням коронавірусу, негативно впливає на банки України, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Росії і може призвести до негативних рейтингових дій.

При цьому ступінь тиску на банки буде залежати від ступеня і тривалості економічного спаду, конкретних ризиків для національної економіки та зовнішніх фінансів (наприклад, від зниження цін на нафту, доходів від туризму або грошових переказів), політичних заходів національних органів влади та окремих банків.

Якість корпоративних активів у регіоні знизиться із-за зниження економічної активності і високої доларизації кредитів, оскільки обмінні курси опиняються під тиском. Це додасть ще більші проблеми на деяких ринках, зокрема в Україні, Казахстані, Білорусі та Азербайджані, відзначають аналітики.

Агентство прогнозує, що ставки за депозитами банків будуть помірно зростати по мірі послаблення довіри до національних валют.

Відзначимо, в березні 2020 року агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B" з позитивним прогнозом.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна отримає остаточне схвалення Ради директорів МВФ нової програми у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і затримки.