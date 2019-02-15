У США винесли вирок винуватцю лісових пожеж у Каліфорнії

Чоловіка засудили до 12 років ув'язнення

В Калифорнии (США) 33-летний мужчина был приговорен к тюремному заключению на срок более 12 лет после того, как он признался в лесных поджогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Виновником лесных пожаров оказался 33-летний Брэндон Макгловер из Темекулы. Как сообщила прокуратура округа Риверсайд, мужчина признал себя виновным в двух случаях поджога строения или лесных угодий.

Судья также приказал Макгловеру выплатить компенсацию жертвам. Первоначально Макгловеру было предъявлено обвинение в том, что он 25 июля запустил девять отдельных поджегов, включая Cranston Fire, который был самым крупным.

Отметим, тогда пожар уничтожил более 13 тысяч акров. Более 700 пожарных боролись с огнем в одной точке.

Напомним, по последним данным, в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 86 человек, еще несколько сотен считаются пропавшими без вести.