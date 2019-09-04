У США виділять 3,6 млрд доларів на стіну на кордоні із Мексикою

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) виділило 3,6 млрд доларів на будівництво нової ділянки стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що гроші на загородження будуть взяті із бюджету, передбаченого на будівництво і ремонт інших 127 військових об'єктів як на території США, так і за кордоном, будівництво всіх цих об'єктів буде зупинено.

"Ділянка стіни, на яку були виділені гроші, буде мати протяжність в 280 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у кінці липня Верховний суд США дозволив уряду США використовувати бюджет Пентагону на зведення ділянок стіни.

Додамо, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою - це була одна з ключових передвиборних обіцянок Трампа. Конгрес цю ініціативу не підтримує. Трамп вирішив добитися фінансування стіні з бюджету Пентагону, оголосивши надзвичайний стан. Однак це рішення було заблоковано судами.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 у США Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував можливість виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою. Президент США Дональд Трамп згодом заявив, що оскаржив рішення судді США, яке заборонило його адміністрації використовувати 2,5 мільярда доларів коштів.

Нагадаємо, що Верховний суд США, в свою чергу, скасував обмежувальний указ каліфорнійського суду і дозволив президенту США використовувати засоби Міноборони до завершення судових спорів.