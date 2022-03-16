США виділять Україні 1 млрд доларів на комплекси ППО і протитанкові системи

Байден має намір оголосити про виділення Україні військової допомоги на суму понад $1 млрд. відповідну заяву буде зроблено після виступу Зеленського перед Конгресом США 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Очікується, що у своєму виступі президент України проситиме про збільшення допомоги для захисту своєї країни. Сума в 1,01 млрд доларів буде спрямована на протитанкові та протиповітряні системи, включаючи Javelin і Stinger. Мільярд надійде з пакета допомоги на 13,6 млрд, виділених Україні у зведеному законопроекті Про бюджет. Закон про розширений пакет допомоги Джо Байден вже підписав.