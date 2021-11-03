США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії

Заступник Державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс оголосила про виділення Сполученими Штатами 25 млн доларів на підтримку розширення доступу інших країн до чистої ядерної енергії.

Пакет "Ядерне майбутнє" являє собою зусилля уряду США і містить поточні програми і проекти, що знаходяться в стадії розробки:

просувати великомасштабне, чисте і сучасне виробництво ядерної енергії,

продемонструвати потенціал водню, виробленого за допомогою ядерної енергії, для забезпечення переходу до екологічно чистої енергії,

просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.

У Держдепі підкреслили, що в рамках пакету "ядерне майбутнє" Сполучені Штати раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україна, Бразилією, Румунією, Індонезією та іншими країнами, щоб підтримати прогрес у досягненні їх цілей в галузі ядерної енергетики.

"Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Пакет програм "Ядерне майбутнє" підкреслює тверду прихильність Сполучених Штатів до енергетичних інновацій і ядерних технологій як важливого компонента досягнення глобальних цілей в області зміни клімату, додали в Держдепі.