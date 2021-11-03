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США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії

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Середа 03 листопада 2021 22:03
США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії Фото: США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник Державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс оголосила про виділення Сполученими Штатами 25 млн доларів на підтримку розширення доступу інших країн до чистої ядерної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Пакет "Ядерне майбутнє" являє собою зусилля уряду США і містить поточні програми і проекти, що знаходяться в стадії розробки:

  • просувати великомасштабне, чисте і сучасне виробництво ядерної енергії,
  • продемонструвати потенціал водню, виробленого за допомогою ядерної енергії, для забезпечення переходу до екологічно чистої енергії,
  • просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.

У Держдепі підкреслили, що в рамках пакету "ядерне майбутнє" Сполучені Штати раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україна, Бразилією, Румунією, Індонезією та іншими країнами, щоб підтримати прогрес у досягненні їх цілей в галузі ядерної енергетики.

"Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Пакет програм "Ядерне майбутнє" підкреслює тверду прихильність Сполучених Штатів до енергетичних інновацій і ядерних технологій як важливого компонента досягнення глобальних цілей в області зміни клімату, додали в Держдепі.

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