США вводят против Китая самые высокие пошлины: как это скажется на торговле

После введения Дональдом Трампом дополнительных пошлин на товары всех торговых партнеров общий уровень действующих пошлин для Китая будет самым высоким – 54%.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина: " Экономическая "катастрофа". Как торговая война Трампа бьет по мировым рынкам ".

Исходя из данных, опубликованных Белым домом, 2 апреля в отношении Китая была введена пошлина в 34%. Это фактически половина уровня пошлин, которые применяет Пекин для импорта из США (67%).

Учитывая, что с марта в торговле с Китаем США уже применяет пошлину в 20%, общий размер ограничительных мер с 9 апреля, когда вступит в силу действие нового тарифа, составит 54%.

Китай уже призвал США немедленно отменить новые пошлины, в противном случае, пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

В прошлом месяце Китай в ответ на действия США тоже ввел 10-15% пошлины на некоторые виды сельхозтоваров из США. В их числе: курятина, зерновые и хлопок. На говядину, свинину, морепродукты, фрукты введена пошлина в 10%.

Кроме того, министерство торговли КНР добавило 15 американских фирм, включая ряд компаний, связанных с обороной и безопасностью, в список экспортного контроля. Сейчас этим компаниям потребуется специальное разрешение на получение поставок товаров двойного назначения.

Китай в торговле с США имеет значительное положительное сальдо. При общем товарообороте в 688,28 млрд долларов, экспорт Китая в США составляет 524,66 млрд, импорт из США в Китай - 163,62 млрд долларов.

Китай поставляет в США в основном электронную технику: смартфоны, ноутбуки, планшеты. Также экспортирует бытовую технику; электромобили, солнечные батареи, одежду, обувь, бытовые товары, химикаты и фармацевтические препараты.

США продают в Китай полупроводники и электронику: микрочипы, процессоры, полупроводниковые материалы, а также сельскохозяйственную продукцию, авиатехнику, автомобили, сжиженный природный газ (СПГ) и нефть.

Как сообщало РБК-Украина, США ввели новые пошлины на импорт из всех стран-партнеров торговые пошлины, которые могут существенно повлиять на мировые рынки и цены.

В частности, для Украины будет введен отдельный тариф в размере 10% - это прежде всего ударит по малым производствам.

Украина намерена вести переговоры с США для улучшения условий торговли.