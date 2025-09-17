США вводит оплату за участие в лотерее "грин-карта". Сколько стоит "американская мечта"

Кто и когда платит

С 16 октября 2025 года, все лица, которые регистрируются в лотерее Diversity Visa (DV) (или "лотерее грин-карт"), должны оплатить электронный регистрационный сбор в размере 1 доллара. Оплату необходимо осуществить через авторизованный портал правительства США во время регистрации.

При этом взнос в 330 долларов для победителей программы остался без изменений. Плата не возвращается и не переносится на последующие годы.

Зачем ввели новый сбор

Цель нововведения - равномерно распределить административные расходы программы, которая ежегодно обрабатывает десятки миллионов заявок. Ожидается, что новый сбор поможет уменьшить мошенничество, сократить количество фальшивых заявок и улучшить обработку данных.

По расчетам Государственного департамента, новая плата обеспечит около 25 миллионов долларов дополнительных доходов ежегодно для поддержки работы программы, обновления систем и проверок безопасности.

Что это означает для участников

Для большинства людей плата в 1 доллар является символической, однако для заявителей из стран с ограниченными ресурсами она может создать трудности. Также стоит учесть возможные комиссии при международных платежах.

Специалисты советуют регистрироваться только через официальный портал правительства США, подготовить цифровые фото и все необходимые документы заранее, чтобы избежать проблем при подаче заявки.

Кроме этого, для туристических и других неиммиграционных виз вводится дополнительный сбор Visa Integrity Fee в размере 250 долларов, который добавляется к стандартным 185 долларов. Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2025 года.