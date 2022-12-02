США ввели санкции против трех чиновников КНДР из-за ракетных испытаний

США вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН и главой ООН осудили запуски ракет КНДР как грубое нарушение резолюций, запрещающих такие испытания, и угрозы Пхеньяна о применении ядерного оружия.

Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, санкции, объявленные в 1 декабря, являются частью усилий, направленных на то, чтобы помешать северокорейскому режиму "продвигать свои незаконные программы создания баллистических ракет и оружия массового уничтожения".

Он также отметил, что запуск Пхеньяном "беспрецедентных 60 баллистических ракет в этом году, включая испытание нескольких межконтинентальных баллистических ракет… представляет серьезную угрозу безопасности для региона и всего мира".

Санкции США нацелены на трех человек, входящих в состав Рабочей партии Кореи, единственной политической партии КНДР.

В санкционный список вошли Ю Джин - член ЦК Рабочей партии Кореи, Ким Су Гиль - член ЦК этой партии и главный секретарь провинциального комитета Рабочей партии Кореи Канвона, и Чон Иль Хо - член Центрального комитета ТПК и председатель комитета ТПК Академии оборонных исследований.

Все трое также находятся под санкциями Европейского Союза.

Блинкен уточнил, что США действовали в тесной координации с Японией и Южной Кореей.

"Все трое имеют прямое отношение к незаконной программе баллистических ракет КНДР", - заявил он.

Санкции влекут за собой замораживание активов США и предотвращение совершения американцами операций с лицами, внесенными в черный список.