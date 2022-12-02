США ввели санкции против трех чиновников КНДР из-за ракетных испытаний
Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций против трех представителей северокорейской партии в ответ на проведение Пхеньяном в этом году десятков испытаний баллистических ракет, в том числе и межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
США вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН и главой ООН осудили запуски ракет КНДР как грубое нарушение резолюций, запрещающих такие испытания, и угрозы Пхеньяна о применении ядерного оружия.
Как заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, санкции, объявленные в 1 декабря, являются частью усилий, направленных на то, чтобы помешать северокорейскому режиму "продвигать свои незаконные программы создания баллистических ракет и оружия массового уничтожения".
Он также отметил, что запуск Пхеньяном "беспрецедентных 60 баллистических ракет в этом году, включая испытание нескольких межконтинентальных баллистических ракет… представляет серьезную угрозу безопасности для региона и всего мира".
Санкции США нацелены на трех человек, входящих в состав Рабочей партии Кореи, единственной политической партии КНДР.
В санкционный список вошли Ю Джин - член ЦК Рабочей партии Кореи, Ким Су Гиль - член ЦК этой партии и главный секретарь провинциального комитета Рабочей партии Кореи Канвона, и Чон Иль Хо - член Центрального комитета ТПК и председатель комитета ТПК Академии оборонных исследований.
Все трое также находятся под санкциями Европейского Союза.
Блинкен уточнил, что США действовали в тесной координации с Японией и Южной Кореей.
"Все трое имеют прямое отношение к незаконной программе баллистических ракет КНДР", - заявил он.
Санкции влекут за собой замораживание активов США и предотвращение совершения американцами операций с лицами, внесенными в черный список.
Напомним, что КНДР 17 ноября провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Перед этим Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.
До этого в КНДР заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и США. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.
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