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США ввели санкции против вице-президента банка РФ за поддержку режима Асада

Вторник 26 марта 2024 17:10
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США ввели санкции против вице-президента банка РФ за поддержку режима Асада Архивное фото: США ввели санкции против топ-менеджера банка РФ за поддержку режима Асада (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 26 марта, ввели санкции против лиц, которые поддерживают режим диктатора Башара аль-Асада. В списке ограничений есть и россиянин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении 11 физических и юридических лиц, которые поддерживают режим сирийского диктатора Башара Асада.

Они способствуют незаконным финансовым переводам и торговле наркотиками, а также добыче и экспорту сирийских товаров.

Сирия стала ведущим производителем и экспортером каптагона, стимулятора амфетаминового ряда, вызывающего сильную зависимость и продаваемого на всем Ближнем Востоке и в Европе.

Кто попал под санкции

Заместитель министра финансов по иностранным делам Брайан Нельсон заявил, что режим Асада продолжает использовать различные схемы для уклонения от санкций и ведет репрессии против собственных граждан.

В Минфине отметили, что под ограничения попал вице-президент банка "Российская финансовая корпорация" Алексей Макаров. Также в санкционном списке фигурирует компания "СТГ Логистик", которая выиграла и подписала 50-летний контракт с правительством Сирии.

Украина также вводила санкции против Сирии

Год назад президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, поддержавший РФ в агрессии против Украины.

А в апреле Кабинет министров поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии.

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