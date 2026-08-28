США ввели санкции против "теневого банка" Ирана из ОАЭ

США ввели санкции против банка по ОАЭ

Вашингтон обвиняет это финансовое учреждение в содействии Ирану в обходе санкций.

Банк играл важную роль в обеспечении доступа иранских теневых финансовых сетей к международной банковской системе, говорится в заявлении.

С начала 2024 года до середины 2026 года через Banque Misr UAE прошло около 1,8 миллиарда долларов для более сотни компаний, которые могут быть связаны с такими сетями.

"Мы предупредили, что те, кто способствует Ирану, не могут и дальше пользоваться доступом к доллару США и мировой финансовой системе. Banque Misr UAE решил узнать это на собственном горьком опыте", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Другие санкции

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Резы Мохаммада Таиди. Это руководитель дубайского отделения Bank Melli.

OFAC также ввело санкции против гонконгской подставной компании. Она помогала отмывать средства для находящейся под санкциями иранской биржи.

Banque Misr UAE: что известно

По оценкам Министерства финансов, между январем 2024 года и июнем 2026 года Banque Misr UAE обработал примерно 1,8 миллиарда долларов для 103 компаний, потенциально являющихся частью иранских теневых банковских сетей.