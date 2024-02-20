США ввели санкции против россиян-вымогателей из кибергруппировки LockBit

Отмечается, что два россиянина являются представителями российской группы разработчиков программ-вымогателей LockBit.

"Это первое действие в рамках продолжающихся совместных усилий Министерства юстиции США, Федерального бюро расследований и наших международных партнеров, нацеленных на LockBit", - добавили в ведомстве.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал, что Соединенные Штаты не будут терпеть попыток вымогать и воровать у наших граждан и учреждений. Вашингтон продолжит свой общегосударственный подход к защите от вредной кибердеятельности и будет использовать все доступные инструменты, чтобы привлечь к ответственности субъектов, которые создают эти угрозы.

Что известно о LockBit

В Минфине сообщили, что Россия продолжает предлагать безопасную гавань для киберпреступников, где такие группы, как LockBit, могут свободно запускать атаки с использованием программ-вымогателей против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

LockBit - это российская группа вымогателей, впервые обнаруженная в 2019 году и наиболее известная своим одноименным вариантом программы-вымогателя.

Эти атаки программ-вымогателей были нацелены на критически важную инфраструктуру, включая больницы, школы и финансовые учреждения. Примечательно, что LockBit несет ответственность за атаку программы-вымогателя в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая.

Соединенные Штаты являются мировым лидером в борьбе с киберпреступностью и намерены использовать все доступные полномочия и инструменты для защиты американцев от киберугроз. Правительство США предоставляет критически важные ресурсы для поддержки потенциальных жертв в защите от атак программ-вымогателей.

Кто попал под санкции

США ввели ограничения против:

Ивана Геннадьевича Кондратьева - является руководителем дочерней подгруппы LockBit. Кондратьев широко известен в киберпреступном мире как "Bassterlord";

Артура Сунгатова - занимается вымогательством Lockbit и активно участвует в атаках с использованием программ-вымогателей LockBit.

Санкции США против киберпреступников из РФ

В сентябре Соединенные Штаты Америки и Британия ввели санкции против членов российской хакерской банды из Trickbot.

Также в ноябре США объявили о введении санкций против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.

А в январе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиянина, причастного к кибератаке на австралийскую компанию Medibank.