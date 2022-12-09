RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ из-за покупки иранских дронов

Фото: США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты ввели санкции против воздушно-космических сил РФ и 924-го госцентра беспилотной авиации в связи с закупками иранских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"В число попавших под санкции входят ВКС РФ и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ", - отметил Кирби.

При этом он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. Также в дальнейшем США намерены обсудить со своими союзниками партнерство в сфере обороны России и Ирана.

Ранее мы писали, что сегодня США ввели санкции против россиян за целенаправленное и многократное нарушение прав человека.

Также сообщалось, что сегодня Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Кроме того, Британия сегодня, 9 декабря, расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российских силовиков и иранских чиновников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки