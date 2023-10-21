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США ввели санкции против организаций, которые помогают распространять баллистические ракеты

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США ввели санкции против трех компаний, которые базируются в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

США ввели санкции против трех компаний в соответствии с Указом президента, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Компании находящиеся в Китайской Народной Республике (КНР), работали над поставкой предметов, применимых к ракетам, для пакистанской программы по созданию баллистических ракет.

Санкции введены против компаний:

General Technology Limited - занималась поставками материалов для пайки, которые используются для соединения компонентов в ракетных двигателях для баллистических ракет и при производстве камер сгорания. 

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd -  работала над поставкой оправок и другого оборудования, которое может использоваться при производстве твердотопливных ракетных двигателей.

Changzhou Utek Composite Company Ltd -  с 2019 года компания работает над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.

Компании участвовали или пытались участвовать в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки (включая ракеты, способные доставлять такое оружие).

Ранее мы писали, что Евросоюз в ближайшие дни проконсультируется со странами-членами по новому пакету санкций против России. Это будет 12-й пакет с момента начала войны в Украине.

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