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США ввели санкции против организаций, которые помогают распространять баллистические ракеты

Вашингтон, Суббота 21 октября 2023 06:40
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США ввели санкции против организаций, которые помогают распространять баллистические ракеты Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США ввели санкции против трех компаний, которые базируются в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

США ввели санкции против трех компаний в соответствии с Указом президента, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Компании находящиеся в Китайской Народной Республике (КНР), работали над поставкой предметов, применимых к ракетам, для пакистанской программы по созданию баллистических ракет.

Санкции введены против компаний:

General Technology Limited - занималась поставками материалов для пайки, которые используются для соединения компонентов в ракетных двигателях для баллистических ракет и при производстве камер сгорания.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - работала над поставкой оправок и другого оборудования, которое может использоваться при производстве твердотопливных ракетных двигателей.

Changzhou Utek Composite Company Ltd - с 2019 года компания работает над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.

Компании участвовали или пытались участвовать в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки (включая ракеты, способные доставлять такое оружие).

Ранее мы писали, что Евросоюз в ближайшие дни проконсультируется со странами-членами по новому пакету санкций против России. Это будет 12-й пакет с момента начала войны в Украине.

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