США ввели санкции против организаций в Иране и России, которые причастны к вмешательству в выборы

Министерство финансов США во вторник, 31 декабря, объявило о санкциях против лиц из Ирана и России. Компании причастны к вмешательству в американские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В санкционном списке оказался Центр производства когнитивного дизайна (Cognitive Design Production Center, CDPC), связанный с Корпусом стражей Исламской революции Ирана.

Как заявляют в США, Центр как минимум с 2023 года CDPC планировал операции влияния, направленные на разжигание социально-политической напряженности среди американского электората накануне президентских выборов в 2024 году.

В России под ограничения попал связанный с российской военной разведкой московский "Центр геополитической экспертизы". Основателем которого является идеолог евразийства Александр Дугин.

По данным Штатов, сотрудники центра сотрудничают с подразделением ГРУ, отвечающим за диверсии против Запада. В частности, его директор Валерий Коровин был причастен к попыткам вмешательства в президентские выборы.

"Правительства Ирана и России нацелились на наши избирательные процессы и институты и пытались разделить американский народ с помощью целенаправленных дезинформационных кампаний", - прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Главными кандидатами стали Камала Харрис от Демократов и Дональд Трамп от Республиканцев, после того, как Байден решил не баллотироваться во второй раз, заявив, что сосредоточится на завершении своих полномочий.