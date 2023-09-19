США ввели санкции против международной сети по производству дронов в Иране

Соединенные Штаты Америки сегодня, 19 сентября, ввели новый пакет санкций против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, России и Турции, в связи с иранским беспилотным летательным аппаратом и разработкой военной авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта сеть облегчила поставки и финансовые операции в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию БПЛА и военных самолетов.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США также обновляет запись HESA в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), включив в него новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.
США добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".
"Дельта-Аэро", АО "НПП "Аэросила" и ОАО "Стар" внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку HESA.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Иран начал поставлять России вооружение, в том числе, и дроны-камикадзе типа Shahed, по которым оккупанты регулярно обстреливают украинские города.
Из-за этого, а также из-за внутренней политики Ирана, западные страны начали массово вводить санкции против режима в стране. Так, в июле этого года Европейский Союз ввел новый санкционный пакет против Ирана. Он стал третьим общим пакетом со стороны ЕС.
Также перед этим сообщалось, что Великобритания планирует ввести новый режим санкций, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.
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