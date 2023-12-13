Россия увеличивает влияние на Западных Балканах. Bloomberg рассказало о причинах

Влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик, который имеет тесные связи с Россией, заявил о готовности провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины.

"Заявление, пробудившее воспоминания о жестокой этнической чистке, которая произошла в регионе почти три десятилетия назад, было принято всего через месяц после того, как Европейская комиссия отказалась рекомендовать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины", - пишет издание.

Bloomberg пишет, что в стране, которая считается самой горячей точкой Европы после Украины, решение Еврокомиссии стало подарком для таких политических игроков, как Россия, которые стремятся спровоцировать нестабильность.

Додик сдерживает процесс интеграции Боснии и Герцеговины в ЕС

Дейтонские мирные соглашения положили конец четырехлетней войне, в которой погибло более 100 000 человек, но они также заморозили демографический раскол в стране.

Сербам, которые составляют большинство православных христиан, был предоставлен участок земли вдоль западной и восточной границ, известный как Республика Сербская, а федерация мусульман и хорватов получила примерно равное количество территории на юго-западе.

Эти две части слабо объединены слабым центральным правительством и сменяемым президентским составом из трех человек, члены которого должны быть избраны из каждой группы. Поскольку все конституционные изменения требуют консенсуса, такая структура позволяет любому из этнических лидеров держать процесс вступления Боснии в ЕС заложником.

Чиновники Боснии и Герцеговины заявляют, что Додик отказался проводить реформы, необходимые для продвижения вперед, если его собственные требования не будут выполнены.

Додик имеет хорошие отношения с Путиным

"Уютные отношения Додика с Путиным, которого он часто посещает в Москве, принесли дивиденды им обоим", - говорится в материале.

В городе Баня-Лука Россия помогает финансировать строительство русско-сербского храма и культурного центра.

Ранее Додик заявлял, что российский диктатор Владимир Путин знает, что "он должен поблагодарить Республику Сербскую за неспособность Боснии ввести санкции против России".

Лидеры ЕС реагируют на это с беспокойством

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что неспособность добиться сближения Западных Балкан с Евросоюзом усилила влияние России в регионе и сделала ЕС более уязвимым.

Также министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что к Боснии следует относиться наравне с Украиной, которая продвигается вперед в процессе присоединения. Издание пишет, что другие соседние страны вскоре могут столкнуться с аналогичными проблемами.

Ситуация в Республике Сербской

В июле президент Республики Сербской Милорад Додик подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербских актов и законов Боснии и Герцеговины, что вызвало резкую критику со стороны высокого представителя БиГ Кристиана Шмидта. Он аннулировал два закона, которые игнорировали положения Конституционного суда БиГ.

Соединенные Штаты ввели санкции против двух физических и четырех компаний, составляющих основную часть патронажной сети президента Республики Сербской Милорада Додика.

В августе сообщалось, что Милорад Додик выдвинули обвинения в игнорировании решений международного чиновника. Ему грозит тюремный срок.