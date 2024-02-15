RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против закупочной сети из-за экспорта товаров и технологий в Иран

Фото: США ввели санкции против сети из-за экспорта в Иран технологий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (США) ввело санкции против закупочной сети из-за содействия незаконному экспорту товаров и технологий в Иран.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В "черный список" попали, в частности, два физлица из Ирана и одно физлицо из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

Кроме того, санкции были введены против компаний в Иране, ОАЭ и Турции, что связаны с Центральным банком Ирана.

По данным американского ведомства, закупочная сеть ответственна за содействие экспорту товаров и технологий более 20 компаний Штатов для конечных потребителей в Иране, среди которых Центробанк страны.

Также отмечается, что среди приобретенных ЦБ Ирана товаров и технологий связаны с информационной безопасностью технологии.

Санкции США против Ирана

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе.

Добавим, что в конце ноября 2023 года, США ввели санкции против Ирана и КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСанкции против Ирана