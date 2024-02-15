США ввели санкции против закупочной сети из-за экспорта товаров и технологий в Иран

В "черный список" попали, в частности, два физлица из Ирана и одно физлицо из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Кроме того, санкции были введены против компаний в Иране, ОАЭ и Турции, что связаны с Центральным банком Ирана.

По данным американского ведомства, закупочная сеть ответственна за содействие экспорту товаров и технологий более 20 компаний Штатов для конечных потребителей в Иране, среди которых Центробанк страны.

Также отмечается, что среди приобретенных ЦБ Ирана товаров и технологий связаны с информационной безопасностью технологии.

Санкции США против Ирана

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану в производстве дронов-камикадзе.

Добавим, что в конце ноября 2023 года, США ввели санкции против Ирана и КНДР.