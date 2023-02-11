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США ввели санкции против компаний Китая после вторжения аэростата

Фото: США ввели санкции против компаний Китая после вторжения аэростата (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство торговли США в пятницу внесло в "черный список" шесть юридических лиц Китая, способствующих развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, под рестрикции попали компании Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

"Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны", - следует из заявления минторга США.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом. Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для него стратегический интерес.

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