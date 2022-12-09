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США ввели санкции против главы ЦИК РФ Памфиловой за нарушение прав человека

Фото: Соединенные Штаты ввели санкции против россиян за нарушение прав человека (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США ввели санкции против россиян за целенаправленное и многократное нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства финансов США.

"В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину российские силы начали внедрять процесс, известный как "фильтрация", в ходе которого гражданские лица Украины подвергаются допросам и обыскам, а также к передаче личных данных, номинально для того, чтобы установить какие-либо связи с вооруженными силами или правительством Украины", - говорится в заявлении министерства.

Соединенные Штаты 9 декабря наложили санкции на четырех человек, которые принимали непосредственное участие в операциях по фильтрации в России.

Сотрудники администрации президента РФ Олег Нестеров и Евгений Ким принимали непосредственное участие в планировании и реализации фильтровальных пунктов на оккупированной Россией территории Украины.

Например, Нестеров и Ким курировали фильтрацию чиновников городской администрации и других гражданских лиц из Мариуполя, в том числе через центр фильтрации в Мангуше. Нестеров также помогал координировать фиктивный "референдум о присоединении", проведенный в Запорожской области Украины в конце сентября 2022 года.

Марина Середа работала в Министерстве внутренних дел так называемой "ДНР" и руководила пунктами фильтрации в Донецкой области.

Алексей Муратов согласовал работу фильтрационных пунктов с так называемым лидером "ДНР" Денисом Пушилиным.

Госдепартамент также наложил санкции на Очура-Суге Теримовича Монгуша и Людмилу Зайцеву, которые, как сообщается, были причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданских лиц в Украине. По имеющимся данным, Монгуш применял пытки, а Зайцева занималась похищением и насильственным переселением детей из Украины.

США также наложили санкции на ЦИК РФ вместе с ее 15 членами. В сентябре 2022 года ЦИК России помогала контролировать и отслеживать фиктивные референдумы, проведенные на временно оккупированных территориях Украины.

Под санкции попали 15 членов ЦИК России:

  • Председатель Элла Памфилова
  • Заместитель председателя Николай Булаев
  • Секретарь Наталья Бударина
  • Павел Андреев
  • Игорь Борисов
  • Борис Эбзеев
  • Эльмира Хаймурзина
  • Евгений Колюшин
  • Александр Курдюмов
  • Николай Левичев
  • Антон Лопатин
  • Людмила Маркина
  • Константин Мазуревский
  • Евгений Шевченко
  • Андрей Шутов.

Ранее мы писали, что сегодня Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Также сообщалось, что Британия сегодня, 9 декабря, расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российских силовиков и иранских чиновников.

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