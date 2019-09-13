ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США ввели санкції проти північнокорейських хакерів

Новини » Політика    13.09.2019 - 18:10
США ввели санкції проти північнокорейських хакерів
Фото: хакерські атаки (Pixabаy)

Хакерські угруповання спонсоруються державою

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло в санкційні списки три хакерських угруповання з Північної Кореї - Lazarus Group, Bluenoroff і Andariel. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

Як повідомляється, хакерські угруповання спонсоруються державою і несуть відповідальність за шкідливу діяльність Північної Кореї в критичної інфраструктури.

"Казначейство вживає заходів проти північнокорейських хакерських угруповань, які здійснюють кібератаки, для підтримки програм незаконної зброї і ракет", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму і фінансової розвідки Сігал Манделькер.

Крім того, він зазначив, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати дотримання існуючих санкцій США і ООН проти Північної Кореї і будемо працювати з міжнародним співтовариством над поліпшенням кібербезпеки фінансових мереж.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.

Крім того, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

Українець в суді США визнав себе винним в кібератаках У США біля Білого будинку виявили шпигунські пристрої
Новини України Сполучені Штати АмерикихакериСеверная КореяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся