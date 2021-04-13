Контакти Байдена і Путіна не означають зміну санкційної політики, - Білий дім

Готовність США працювати над самітом президентів Джо Байдена і Володимира Путіна не означає зміни санкційної політики щодо РФ. Білий дім продовжить тиск на Москву.

При цьому вона зазначила, що Байден хоче мати можливість сконцентрувати свої зусилля на можливості та загрози, що вже існують у світі, а не на змагальних відносинах з російською стороною.

"Президент США ясно давав зрозуміти, що для Росії будуть наслідки. Деякі з цих наслідків будуть видимими, а деякі залишаться непоміченими, як ми часто говоримо", - сказала Псакі.

Вона також наголосила, що Сполучені Штати зацікавлені не стільки в довірчих, скільки в стабільних відносинах з Росією.

"Ми продовжимо співпрацювати з союзниками та партнерами, а також продовжимо чинити тиск на Росію і закликати до того, що правильно", - зазначила представник Білого дому.