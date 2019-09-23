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Мадуро погодився на прямі переговори з Трампом

Новини » Політика    23.09.2019 - 16:01
Мадуро погодився на прямі переговори з Трампом
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

За словами Мадуро, Вашингтону слід "перестати заподіювати шкоду Каракасу"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро погодився б провести прямі переговори з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом при наявності відповідної пропозиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, початок діалогу можливе за умови, що американський лідер "виправить політику ведення війни проти Венесуели, яку він успадкував від Барака Обами".

"Я був би готовий почати процес переговорів, щоб спробувати створити відносини, засновані на повазі. Президента США підвели до згубної політики, яка провалилася", - заявив Мадуро.

Також він додав, що Вашингтону слід "перестати заподіювати Каракасу шкоди" і просувати політику відновлення двостороннього співробітництва у всіх сферах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що венесуельський лідер звинуватив Колумбію в ряді замахів на нього. За його словами, за останній рік було попереджено кілька спроб замаху на нього. Замаху були організовані в Колумбії з схвалення Вашингтона.

Крім того, США оголосили про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу, який дозволяє Венесуелі звернутися до інших підписали його країн за військовою підтримкою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас МадуроДональд Трамп
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