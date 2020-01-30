США запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника Алі Акбара Салехі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, санкції пов'язані з указом президента США Дональда Трампа, "який націлений проти розповсюджувачів зброї масового ураження та їхніх прибічників", зазначив спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук.

Також він додав, що Організація з атомної енергії Ірану відіграла значну роль у порушенні країною своїх ядерних зобов'язань.

"Вона перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, голова організації особисто оголосив про встановлення нових сучасних центрифуг, щоб розширити можливості зі збагачення урану", - зазначив Хук.

Водночас Штати продовжили винятки з антиіранських санкцій за чотирма випадками.

"Додатково США продовжує на 60 днів дію винятків (з санкцій - ред.) за чотирма випадками для Ірану, які дозволяють продовжити проєкти з нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.)", - заявив він.

Винятки з санкцій дозволяють іншим країнам взаємодіяти з Іраном у проєктах з іноземною участю в таких об'єктах, як Арак, Фордо, Бушер.

Нагадаємо, що Держдепартамент США вніс у санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура. Генерал допустив грубі порушення прав людини проти демонстрантів у місті Машар.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів