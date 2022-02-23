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США вводять санкції проти Nord Stream 2 AG і її керівників

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати введуть санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівників. Це буде перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її корпоративних керівників. Ці кроки є ще однією частиною нашого першого траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я вже дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - заявив президент США Джо Байден.

При цьому він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін дав світу величезний стимул відмовитися від російського газу і перейти на інші види енергії.

Нагадаємо, сьогодні Фонд захисту клімату і навколишнього середовища Німеччини відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, раніше Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" після російського визнання так званих "ЛДНР".

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