RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США ввели санкції проти начальників в'язниць у Мінську

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти керівників слідчого ізолятора "Охрестина" в Мінську (Білорусь). Правоохоронці причетні до тортур і жорсткого поводження із затриманими на протестах у серпні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Державний департамент оголосив, що санкції вводяться проти Ігоря Кенюха і Євгена Шапецького - керівників мінського слідчого ізолятора "Охрестина".

Відзначається, що обмеження введені за їх причетність до грубих порушень прав людини. Зокрема, тортурам і жорстокому, що принижує гідність, поводженню із затриманими на протестах у серпні 2020 року після виборів президента.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію США.

Масові протести в Білорусі спалахнули в серпні 2020 року після президентських виборів, за результатами яких Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців. При цьому незалежні підрахунки на дільницях, до яких допустили спостерігачів, показували переконливу перемогу Світлани Тихановської.

Зазначимо, затриманих в ході протестів білоруські силовики поміщали в слідчий ізолятор"Охрестина". З багатьма з них правозахисники змогли встановити зв'язок тільки через кілька днів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що білоруські силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна, присвяченому їх річниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілорусьСанкції