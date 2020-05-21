США ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану

Соедененные Штати Америки ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Рахмані Фазли. Санкції стосуються порушень прав людини.

Про це повідомляється у Twitter Помпео.

Він зазначив, що глава МВС Ірану зловживає владою на своїй посаді. Його дії порушують права людини.

"Сьогодні США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Ірану Рахмані Фазли та інших в рамках санкцій, пов'язаних з правами людини. За наказом Фазли було вбито багато мирних протестуючих, в тому числі 12-річний хлопчик, що йде додому зі школи. Зловживання має припинитися", - йдеться в повідомленні.

Раніше Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що всі американці будуть вислані з Іраку і Сирії. Заяву зроблено на тлі загострення відносин з США.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не дозволять Ірану володіти ядерною зброєю. Він нагадав, що два роки тому США створили "найжорсткіші санкції в історії" і не дозволили Ірану фінансувати і забезпечувати терористів багатьма мільярдами доларів.