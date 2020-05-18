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Верховний лідер Ірану заявив, що американці будуть вигнані з Іраку та Сирії

Новини » Політика     18.05.2020 - 03:16
Верховний лідер Ірану заявив, що американці будуть вигнані з Іраку та Сирії
Фото: аятола Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)

Він наголосив, що США розмістилися в Сирії через нафту

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що всі американці будуть вислані з Іраку та Сирії. Заява зроблена на тлі загострення відносин зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Аятоли Алі Хаменеї.

Він наголосив, що частково наявна ненависть до США пов'язана з поведінкою нинішнього їх керівництва.

"Американці відкрито заявляють, що розмістили в Сирії військових, тому що там є нафта. Хоча треба сказати, що вони не затримаються ні в Іраку, ні в Сирії. Вони однозначно повинні вивести свої війська звідти, і немає сумнівів, що вони будуть вигнані", - йдеться в заяві.

Як відомо, ірансько-американські відносини значно погіршилось після того, як 3 січня американський дрон атакував в Іраку колону автівок, внаслідок чого загинув високопоставлений іранський генерал Кассем Сулеймані.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не дозволять володіти Ірану ядерною зброєю. Він нагадав, що два роки тому США створили "найсуворіші санкції в історії" і не дозволили Ірану фінансувати і забезпечувати терористів багатьма мільярдами доларів.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Іран
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