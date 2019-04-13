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США ввели санкції проти компаній за торгівлю венесуельською нафтою


США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA

Мінфін США вніс до санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA, а також трьох компаній Ліберії - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. Належні їм танкери транспортували нафту з Венесуели на Кубу.

"Ми продовжуємо приймати заходи проти компаній, які перевозять венесуельську нафту на Кубу і отримують вигоду, поки режим Мадуро займається розкраданням природних ресурсів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

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