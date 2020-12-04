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США ввели санкції проти чиновників Китаю

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, не розділяє політику Пекіна.

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Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в Twitter.

Зокрема, санкції були введені проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю.

"Ми закликаємо КНР припинити використання примусу для придушення свободи слова", - написав Помпео.

Нагадаємо, раніше Палата представників США проголосувала за законопроект щодо обмежень щодо китайських компаній. Відповідно до законопроекту, іноземний бізнес повинен надавати звітності регуляторам Сполучених Штатів.

Крім того, США раніше ввели санкції проти 11 гонконзьких чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Додамо, що пакет санкцій проти Китаю ухвалила Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть використовуватися для репресій.

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