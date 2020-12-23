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США ввели санкції проти Білорусі: у списку ЦВК та силовики

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. До санкційного списку потрапили чиновник МВС та організації.

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Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Під обмеження потрапили: заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич, Центральна виборча комісія Білорусі, спецпідрозділ Комітету держбезпеки "Альфа", Головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому (міліція Мінська) та мінський підрозділ ОМОНу.

Нагадаємо, вчора американський Сенат схвалив законопроект, який передбачає введення санкцій проти білоруського режиму. Документ також підтверджує невизнання США виборів в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що 17 грудня ЄС затвердив третій пакет санкцій проти білоруського режиму з метою стабілізації ситуації в країні після президентських виборів у серпні.

Крім того, вслід за ЄС санкції проти Білорусі розширила Британія. Лондон вніс до санкційного списку 29 фізичних та 7 юридичних осіб.

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