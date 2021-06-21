США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі: хто потрапив до чорного списку

Санкції США стали відповіддю на ескалацію насильства і репресій з боку режиму Лукашенка в Білорусі, а також на примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair в Мінську, в результаті якої заарештували журналіста Рамана Протасійовича і його дівчину Софію Сапегу.

Також повідомляється, що особи, які потрапили в чорний список США "заподіяли шкоду народу Білорусі своєю діяльністю", пов'язаною з фальсифікаціями президентських виборів 9 серпня 2020 року і подальшим жорстоким придушенням протестів, журналістів, членів опозиції і громадянського суспільства.

"Сполучені Штати та їхні партнери не потерплять триваючих атак на демократію і безперервне придушення незалежних голосів у Білорусі", - заявила директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа М. Гацкі.

Під санкції потрапила прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмант, спікер верхньої палати парламенту Білорусії Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусії "Альфа" Сергій Зубков, начальник міліції Мінська Михайло Гриб і заступник міністра юстиції Білорусії Сергій Калиновський, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і нинішній командувач Внутрішніми військами Микола Карпенков, начальник Брестського УВС Олександр Астрейка.

Крім того, в чорний список США потрапив Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед і глава білоруського КДБ Іван Церцель.

За фальсифікацію виборів під санкції потрапили члени ЦВК Білорусі, в тому числі голова ЦВК Лідія Ярмошина, заступник голови Вадим Іпатов, секретар Олена Дмухайла, член ЦВК Білорусі та міністр юстиції Олег Сліжевський та інші.