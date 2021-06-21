США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі: хто потрапив до чорного списку

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 16 громадян Білорусі. До списку увійшли фізичні особи та шість юридичних осіб.
Санкції США стали відповіддю на ескалацію насильства і репресій з боку режиму Лукашенка в Білорусі, а також на примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair в Мінську, в результаті якої заарештували журналіста Рамана Протасійовича і його дівчину Софію Сапегу.
Також повідомляється, що особи, які потрапили в чорний список США "заподіяли шкоду народу Білорусі своєю діяльністю", пов'язаною з фальсифікаціями президентських виборів 9 серпня 2020 року і подальшим жорстоким придушенням протестів, журналістів, членів опозиції і громадянського суспільства.
"Сполучені Штати та їхні партнери не потерплять триваючих атак на демократію і безперервне придушення незалежних голосів у Білорусі", - заявила директор Управління з контролю за іноземними активами Андреа М. Гацкі.
Під санкції потрапила прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмант, спікер верхньої палати парламенту Білорусії Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусії "Альфа" Сергій Зубков, начальник міліції Мінська Михайло Гриб і заступник міністра юстиції Білорусії Сергій Калиновський, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і нинішній командувач Внутрішніми військами Микола Карпенков, начальник Брестського УВС Олександр Астрейка.
Крім того, в чорний список США потрапив Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед і глава білоруського КДБ Іван Церцель.
За фальсифікацію виборів під санкції потрапили члени ЦВК Білорусі, в тому числі голова ЦВК Лідія Ярмошина, заступник голови Вадим Іпатов, секретар Олена Дмухайла, член ЦВК Білорусі та міністр юстиції Олег Сліжевський та інші.
Нагадаємо, ЄС ввів санкції проти Білорусі. До чорного списку потрапила сім'я Лукашенко і деякі компанії.
Раніше повідомлялося, що ще кілька країн приєдналися до санкцій ЄС. Вони бойкотують Білорусь у повітряному просторі.