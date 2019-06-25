США ввели санкції відносно вищого керівника Ірану

Білий дім у понеділок видав указ про введення санкцій щодо управління вищого керівника Ірану, який передбачає також подальші санкції у відношенні осіб, з пов'язаних з цим відомством. Про це пише "Голос Америки".

Як підкреслюється в офіційній заяві Держдепартаменту, цей захід є частиною кампанії максимального тиску на іранський режим, який протягом 40 років займається терором і проявляє агресію у відношенні США і їх союзників". Останнім проявом такої поведінки названі напади на американський безпілотник і міжнародні судна.

"Прийняті сьогодні заходи позбавляють іранське керівництво фінансових ресурсів для розповсюдження терору та утисків іранських громадян", - заявили в Держдепартаменті.

Також американські дипломати зазначили, що кампанія дипломатичної ізоляції і максимального економічного тиску буде продовжуватися.поки Іран не піде на переговори з США, результатом яких стане угода щодо спірних питань.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів Америки був збитий в південній провінції Хормозган. Відповідно до заяви іранських військових, це був розвідувальний дрон Global Hawk.