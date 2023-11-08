ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели ограничения против компаний, которые помогали РФ производить высокоточное оружие

США, Среда 08 ноября 2023 20:02
UA EN RU
США ввели ограничения против компаний, которые помогали РФ производить высокоточное оружие Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство США ввело экспортные ограничения в отношении семи человек и трех компаний. В Вашингтоне считают, что они помогают РФ производить высокоточное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ Минторга США.

Соединенные Штаты Америки считают, что компании и лица, против которых ввели экспортные ограничения, причастны к незаконному приобретению электроники двойного назначения для РФ. Речь идет о закупках на миллионы долларов.

Также указывается, что именно компания SH Brothers помогала РФ получить средства для производства высокоточного оружия. Его, из-за уже введенных санкций, Кремль не может производить самостоятельно.

В США указали, что данная компания вызывает наибольшее беспокойство, из-за критической роли, которую она сыграла в производстве оружия для РФ.

Аресты россиян в США по обвинению в уклонении от санкций

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

Недавно сообщалось, что в США арестовали четырех россиян по подозрению в экспорте запрещенных товаров в РФ.

До этого стало известно, что правоохранительные органы в США ликвидировали схему по поставке в РФ деталей для военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки