США ввели нові санкції проти Росії через "Північний потік-2"

США ввели санкції проти двох росіян і одного судна РФ, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Держдепартамент надав до Конгресу звіт про нові обмеження проти учасників проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США .

У пресрелізі наголошується, що відомство надало в Конгрес звіт, в якому перераховані одне російське судно і два росіянина, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

"Особи, зазначені у звіті, будуть піддані санкціям", - наголошується в повідомленні.

Крім того, президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському уряду вводити санкції проти учасників "Північного потоку-2".