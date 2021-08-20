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США ввели нові санкції проти Росії через "Північний потік-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти двох росіян і одного судна РФ, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Держдепартамент надав до Конгресу звіт про нові обмеження проти учасників проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

У пресрелізі наголошується, що відомство надало в Конгрес звіт, в якому перераховані одне російське судно і два росіянина, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".

"Особи, зазначені у звіті, будуть піддані санкціям", - наголошується в повідомленні.

Крім того, президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському уряду вводити санкції проти учасників "Північного потоку-2".

Нагадаємо, на думку видання Bloomberg, Німеччина не зупинить прокачування газу по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.

Відзначити, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2