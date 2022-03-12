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США ввели нові санкції проти оточення Путіна

Автор: Константин Широкун

Під новий пакет санкцій потрапив Віктор Вексельберг, відомий російський бізнесмен зі статком у 6 мільярдів доларів. США заблокувало його активи на суму 180 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Так, під новий пакет санкцій потрапив Віктор Вексельберг, відомий російський бізнесмен зі статком в 6 мільярдів доларів. Холдинги Вексельберга охоплюють кілька секторів економіки і тісно переплітаються з глобальними ініціативами Уряду РФ, в тому числі і інноваційний центр "Сколково".

Під санкції потрапили літак Вексельберга з бортовим номером P4-MIS і яхта під назвою Tango. P4-MIS-це Airbus A319-115, зареєстрований на Арубі. Яхта Вексельберга, Tango, знаходиться під прапором Островів Кука. Літак і яхта оцінюються приблизно в 90 мільйонів доларів кожна.

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