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США запровадили нові санкції против Куби

Новини » Політика     17.11.2019 - 10:55
США запровадили нові санкції против Куби
Фото: Держдепартатамент (U.S. Department of State)

Білий дім додав до санкційних списків міністра внутрішніх справ Куби

Білий дім додав до санкційних списків міністра внутрішніх справ Куби за грубе порушення прав людини на Кубі та у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Як зазначається, Департамент офіційно додав до списку Хуліо Сезара Гандарілью Бермеджо за участь у грубих порушеннях прав людини у Венесуелі.

"Відповідно до розділу 7031 (с) закону про бюджетні департаменти Державного, зовнішньополітичного відомства, що є продовженням закону про асигнування на 2020 рік, Департамент офіційно додав до списку Хуліо Сезара Гандарілью Бермеджо, міністра внутрішніх справ Куби, за його участь у грубих порушеннях прав людини у Венесуелі", - йдеться у повідомленні.

Розділ 7031 (c) передбачає, що у випадках, коли Державний секретар має перевірену інформацію про те, що іноземні державні службовці були причетні до масштабної корупції або грубого порушення прав людини, ці особи та їхні найближчі члени родини не мають права на в'їзд до Сполучених Штатів.

"Окрім злочинів у Венесуелі, що стали підставою для цього рішення, Міністерство внутрішніх справ Куби несе відповідальність за тримання під вартою тисяч кубинських громадян та незаконне ув’язнення на Кубі понад сто політичних в'язнів. Чиновники міністерства відповідальні за катування політичних дисидентів, а також вбивство деяких із цих осіб силовиками", - додали у Державному департаменті.

Нагадаємо, 18 жовтня Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.

РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.

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