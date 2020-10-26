США ввели нові санкції проти Ірану щодо нафтового сектору

США ввели нові санкції проти Ірану через кілька днів після введення обмежень через намагання втрутитися у вибори президента. Нові санкції стосуються нафтового сектору.

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Санкції вводяться проти міністерства нафти Ірану, включно з міністром Біжаном Намдаром, національної іранської нафтової компанії, національної іранської танкерної компанії, а також проти підставних компаній і підрядників.

Заходи проти нафтового сетора пояснюються тим, що Іран використовує його для фінансування Аль-Кудс - елітний підрозділ спецпризначення, яке використовується для шпигунства і діяльності за межами держави.

Також ввели санкції проти чотирьох осіб, причетних до продажу бензину режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, у четвер адміністрація США внесла в санкційний список п'ять іранських організацій за спроби вплинути на президентські вибори в США. У санкційний список внесений посол Ірану в Іраку, генерал IRGC-QF Ірадж Масджеді.

Зазначимо, США ввели санкції проти Китаю за діяльність, пов'язану з підтримкою судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран (IRISL).